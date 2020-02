Saïss over Mahrez: 'Speelden samen in de Ligue 2, nu in de Premier League'

De 29-jarige A-international vertelt over de tijd waarin hij nog vele dromen na te jagen had, het deel van zijn voetbal-CV wat 'm heeft gemaakt.

'Hij vertelde me in een grote competitie te gaan spelen, in de kleuren van eveneens een grote club'

Overall-statistieken Romain Saïss (seizoen 2019/2020):



In gesprek met het Britse tabloidheeft de man die nu tot uiterlijk medio 2021 onder contract staat bij Wolverhampton Wanderers het vooral over de jaren dat hij mocht acteren voor Le Havre, in de op één na hoogste voetbalafdeling van Frankrijk. Bij het optekenen van die anekdotes is er één naam die stelselmatig terugkomt. Bij zijn voormalige werkgever had Romain Saïss de wederzijdse eer vergezeld te worden door Riyad Mahrez, de man die de afgelopen editie van de Afrika Cup bij mocht schrijven én ook in Engeland als begenadigde kracht te boek staat.Terugkijkend op zijn beginperiode in Frankrijk zegt de voormalige contractspeler van SCO Angers: ,,We speelden samen in de Ligue 2, nu in de Premier League. Het heeft dus voor ons beide goed uitgepakt. Hoop Incha'Allah dan ook dat we deze lijn doorzetten en de toekomst ons nog mooiere dingen gaat brengen.'' Over hoe het hem nu afgaat in de hoogste afdeling van het Verenigd Koninkrijk, is Saïss maar wat blij en voldaan: ,,Heb inmiddels de 29 jaar aangetikt, maar hierboven zit het nog goed. Ik denk helder na, weet wat ik wil, wat ik daarvoor moet doen én hoe ik me moet blijven ontwikkelen.''Zijn grote voorbeeld van toen, tijdens zijn jeugdjaren, is nu nog steeds te bewonderen: ,,Toen ik net begon, wat jonger was, keek ik heel graag naar Sergio Busquets. Niet alleen vanwege zijn persoon, maar ook omdat hij bij FC Barcelona op mijn favoriete positie speelde.''- Premier League: 21 optredens, 2 doelpunten- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, zonder producitiviteit- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 3 optredens, 1 doelpunt- FA Cup: 2 optredens, zonder productiviteit