Buitenlandminister: 'Marokkanen moeten niet Palestijnser zijn dan de Palestijnen'

Dat zegt de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita dinsdag in de Eerste Kamer

De uitspraak van de minister was onderdeel van zijn verklaring waarin hij het standpunt van Marokko verduidelijkte inzake het recent onthulde Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century'. Volgens Bourita moet de positie van Marokko vooral rationeel zijn en niet gebaseerd op emotionele agenda's.





"Wat voor Marokko van belang is, is de positie van de Palestijnse regering ten opzichte van onze positie, en niet wat de pers zegt", aldus Bourita, en benadrukt dat de positie van Marokko is gebaseerd op het gegeven dat de VS initiatief toont om tot een oplossing te komen in het Midden-Oosten conflict.





"Elk vredes-initiatief is positief, maar het ontneemt niet het recht van de Palestijnen om het plan te verwerpen", benadrukte hij. Volgens de buitenlandminister waardeert Marokko de vredesinspanningen van de Trump-regering, die met 'Deal of the Century' voor het eerst sprak over een tweestatenoplossing. "Nee, we moeten niet Palestijnenser zijn dan de Palestijnen zelf," zei hij. Het is verder aan de Palestijnen om de deal te accepteren of te verwerpen.





De Marokkaanse reactie op het Amerikaanse vredesplan zorgde recentelijk voor verontwaardigde reacties. Critici vonden de reactie zwak en niet in lijn met de gebruikelijke onfeilbare steun voor het Palestijnse volk. Bourita herinnerde eraan dat de Marokkaanse Sahara momenteel de hoogste prioriteit vormt voor de Marokkaanse diplomatie. De opmerking was een reactie op kritiek van Marokkaanse afgevaardigden die de Palestijnse zaak als de hoogste prioriteit voor Marokkanen beschouwden.





Bourita reageerde niet op geruchten over een mogelijke ' barterdeal ' tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko. Amerikaanse en Israëlische media beweren dat Israëlische autoriteiten de nauwe relaties met de Trump-regering gebruiken om meer openlijke Amerikaanse steun te verkrijgen voor de positie van Marokko inzake de Westelijke Sahara. Israël zou in ruil daarvoor op meer open diplomatieke banden met Rabat kunnen rekenen, zoals normalisatie van de Marokkaans-Israëlische betrekkingen en steun voor het Amerikaanse vredesplan.





Bourita bevestigde noch ontkende het nieuws. Hij benadrukte echter dat Marokko niet geïnteresseerd is in het verduidelijken van de waarheidsgetrouwheid van wat de Israëlische media publiceert, zolang berichten niet via officiële kanalen worden uitgegeven.

