Bounou: 'Real Zaragoza deed bij mij navraag over El Yamiq'

Tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de tweededivisionist, komt de overgang van Jawad El Yamiq grotendeels op het conto van Yassine Bounou.

'Ben erg blij voor hem, dat hij bij zo'n grote club mag aansluiten'

In gesprek met het Spaanselicht laatstgenoemde sluitpost de huurdeal tussen Genoa CFC én Real Zaragoza toe. Bij de inmiddels 28-jarige Yassine Bounou zou geïnformeer zijn over de diensten van diens collega-international. Waar de sluitpost ten tijde van zijn contractperiode bij Atlético Madrid eerste man onder de lat was bij Real Zaragoza, vormde hij dan ook één van de eerste aanspreekpunten toen de huidige nummer drie van La Liga 2 van El Yamiq een transfertarget maakte.Geldend als tussenpersoon in deze is de A-international maar wat blij met het feit dat Real Zaragoza El Yamiq onderdak bood: ,,Ze vroegen me of ik hem kende, waarop ik vanzelfsprekend 'ja' zei. Ben erg blij voor hem, dat hij bij zo'n grote club mag aansluiten.''En niet heel veel later dan dat de deal officieel beklonken werd, informeerde de voormalig verdediger van Raja Casablanca én OCK Khouribga naar zijn nieuwe, tijdelijke werkgever: ,,Hij vertelde me erg onder de indruk te zijn van de entourage; de supporters, het stadion en de hele atmosfeer die eromheen hangt.''El Yamiq mag zich zoals gezegd voor de rest van dit lopende seizoen gaan bewijzen daar. Dat terwijl hij bij Genoa CFC over een dienstverband beschikt wat nog tot medio 2021 doorloopt.- Serie A: 3 optredens, zonder productiviteit- Coppa Italia: 1 optreden, zonder productiviteit- La Liga 2: 1 optreden, 1 assist