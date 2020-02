VIDEOASSIST: AS Nancy's El Kaoutari met precisiewerk tegen FC Sochaux (video)

De man die onder voormalig bondscoach Rachid Taoussi onbetwiste basiskracht was, is al geruime tijd te bewonderen in de Ligue 2!

Overall-statistieken Abdelhamid El Kaoutari (seizoen 2019/2020):

Na zijn glorietijden te hebben beleefd op Franse bodem, in de kleuren van Montpellier HSC, deed en doet Abdelhamid El Kaoutari al geruime tijd een stapje terug. Een mislukt avontuur in de Serie A, in de kleuren van US Palermo, had als direct gevolg dat hij zijn status als A-international al geruime tijd achter zich moet laten. Waar het nadien ook bij hurende klanten Stade de Reims en SC Bastia niet wou vlotten met de fysiek sterke centrumverdediger, volgde een kortstondig dienstverband in de Botola Pro. Dat enkele jaar in de kleuren van Wydad Casablanca vervolgde El Kaoutari met een wat je kan noemen, tot nu toe geslaagde periode bij AS Nancy.Voor diezelfde formatie toonde hij zich dinsdagavond bruikbaar, daar waar hij aangever was bij de 1-0 (red. '14, 1-1 FT Ligue 2). Onder contract staan bij 'ASNL' doet de speler in kwestie nog tot het einde van dit seizoen.- Ligue 2: 17 optredens, 1 assist- Coupe de la Ligue: 1 optreden, zonder productiviteit- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit