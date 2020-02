Verkrachtingszaak Oumaima: Nog 2 arrestaties

De politie meldt dat de arrestatie verband houdt met de eerste verkrachting uit 2018 van hetzelfde slachtoffer, en niet de meest recente verkrachting uit 2019





De autoriteiten startten recentelijk een onderzoek naar de vermeende groepsverkrachting waarbij de 17-jarig Oumaima door 20 mannen drie weken lang zou zijn verkracht. Het incident vond in december plaats maar krijgt nu pas aandacht. Oumaima was in 2018 ook al slachtoffer van een verkrachting.





Volgens de nationale veiligheidsdienst DGSN wordt één van de arrestanten in verband gebracht met de verkrachtingszaak uit augustus 2018. De verdachte was voortvluchtig en verkeert nu in politiehechtenis. De man werd ook gezocht voor de handel in drugs.



De andere arrestant blijkt eigenaar te zijn van de woning waar de vermeende verkrachting uit 2018 zou hebben plaatsgevonden. De woning is zes maanden geleden aan een nieuwe eigenaar overgedragen.

De politie in Casablanca heeft nog twee personen gearresteerd op verdenking van hun betrokkenheid bij de verkrachting van een 17-jarig meisje. De verdachten zijn een 23-, en een 24-jarige man.