Hamas-leider bedankt Mohammed VI voor steunen Palestijnse zaak

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani voerde een telefoongesprek met Hamas-voorman Ismail Haniyeh om de Palestijnse zaak te bespreken.

In een tweet zei El Othmani dat hij is gebeld door de Palestijnse politicus om de nieuwste ontwikkelingen in het conflict te bespreken, waaronder het Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century'.









De Hamas-leider sprak met El Othmani over de unanieme afwijzing door de Palestijnse Autoriteit van het Amerikaanse vredesplan en benadrukte het belang van steun van Arabische landen. Hij prees ook "de steun van de Marokkaanse vorst voor het Palestijnse volk", evenals zijn inspanningen om de status van Jeruzalem te verdedigen.





Tweestatenoplossing

Marokko is altijd voorstander geweest van een tweestatenoplossing en blijft van mening dat de vredesoplossing rekening moet houden met de legitieme rechten van het Palestijnse volk en herhaalde het standpunt dat Palestina een "onafhankelijke, levensvatbare en soevereine staat" moet zijn, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en dat de bevolking van de regio in "waardigheid, welvaart en stabiliteit" moet kunnen leven.





In haar reactie op het Amerikaanse vredesplan onderstreepte het ministerie haar standpunt met betrekking tot Jeruzalem en geeft aan deze te blijven verdedigen. Ook herinnerde het ministerie aan de oproep die koning Mohammed VI en paus Franciscus in maart 2019 deden. De Marokkaanse vorst en de paus erkenden het unieke en heilige karakter van Jeruzalem en benadrukten de spirituele betekenis van de heilige stad en diens speciale roeping als vredestad.

De verklaring riep op tot het behouden van Jeruzalem / Al-Quds als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid en het garanderen van volledige toegangsvrijheid voor volgelingen van de drie monotheïstische religies.

© MAROKKO.NL 2020