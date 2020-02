Vliegtuig schiet van landingsbaan Istanbul: 52 gewonden

Een passagiersvliegtuig van Pegasus Airlines is woensdag na de landing op de luchthaven Sabiha Gokcen van Istanbul van de baan geschoten en in drie stukken gebroken.

Volgens de Turkse autoriteiten vielen er 52 gewonden, maar geen doden. Beelden op Turkse media tonen een gebroken romp van het vliegtuig, terwijl passagiers worden geëvacueerd. Het voorste deel van het toestel is geheel losgeraakt van de rest van de romp. Ook bij het staartstuk is een breuk te zien.De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Omroep NTV zei later dat de twee piloten van het vliegtuig ernstig gewond zijn geraakt. Het toestel had 177 passagiers aan boord en zes bemanningsleden.Slecht weerHet vliegtuig was vertrokken vanuit de westelijke provincie Izmir. Tijdens de landing was het slecht weer, volgens de zender. Twee andere vliegtuigen hadden de landing eerder afgebroken vanwege de harde wind.De luchthaven schortte na het ongeluk alle vluchten op. Vluchten worden omgeleid via het grotere nieuwe vliegveld van Istanbul.