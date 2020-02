Dode bij protesten tegen omstreden vredesplan Trump

Bij demonstraties tegen het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump is op de Westelijke Jordaanoever een dode gevallen. Het gaat om een 17-jarige Palestijn.

Hij is de eerste demonstrant die het leven laat sinds Trump zijn vredesplan voor de Palestijnen en Israël presenteerde. Daarin is onder meer Jeruzalem de "ongedeelde" hoofdstad van Israël en worden de illegale nederzettingen met Israëlische kolonisten officieel Israëlisch grondgebied. Palestijnen zijn uiteraard fel tegen het onevenwichtige plan.Ooggetuigen meldden dat ongeveer vijftien demonstranten stenen naar het bezettingsleger gooiden. Toen de militairen schoten werd de Palestijnse tiener in zijn hart geraakt.