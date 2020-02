VIDEOGOALS: Raja wint thuis van OCK Khouribga en houdt RSB en Wydad in zicht (video)

Raja Casablanca heeft vandaag thuis met weinig overtuigend spel met 2-1 gewonnen van OCK Khouribga.





In de 77e minuut kreeg Ayoub Nanah een steekbal op de rand van de zestien en schoot deze feilloos in de kruising achter de uitkomende doelman. Enkele minuten later was het de gevaarlijkste man aan de zijde van OCK Khouribga, Reda Hajhouj die een vrije trap hard op doel schoot, maar deze werd slecht verwerkt door Anas Zniti en verdween in de doel.





Raja staat door deze overwinning op de derde plek met 25 punten uit 13 wedstrijden, achter RSB Berkane en Wydad Casablanca.





De topclub uit Casablanca kwam in de 42e minuut een strafschop die in twee instanties door Soufiane Rahimi werd benut. De uitploeg loerde op de counter, maar werd alleen via Reda Hajhouj gevaarlijk en werd een doelpunt nog afgekeurd vanwege buitenspel.