CAF CL: Raja treft in kwartfinale weer Congolese tegenstander, Wydad speelt Maghrebijnse derby

Vandaag vond naast de loting voor CAF Confederations Cup ook de loting voor de kwartfinale van CAF Champions League in Caïro plaats.

Wydad daarentegen speelt dichter bij huis en treft het Tunesische Etoile du Sahel, en speelt het dus weer een Maghrebijnse derby in de knock-out fase van de CAF Champions League.

Net als in de CAF Confederations Cup, kent de kwartfinale in de CAF Champions League ook twee Marokkaanse vertegenwoordigers. De topclubs uit Casablanca, Wydad en Raja strijden beide voor een plek in de finale en kregen vandaag te horen tegen welke clubs ze het moeten opnemen richting die eindstrijd.Raja neemt het in de kwartfinale in de tweeluik op tegen de Congolese topclub TP Mazembe en speelt het dus net als in de groepsfase weer tegen een Congolese tegenstander.wonnen in de groepsfase zowel thuis en uit van het Congolese AS Vita Club en treffen ook in de knock-out fase weer het lastige TP Mazembe.