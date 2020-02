VIDEOGOAL: Abdelhamid luistert contractverlenging op met bevrijdende treffer (video)

De inkt op zijn tot medio 2022 lopende verbintenis is nog maar net droog of de A-international toont zich productief voor zijn werkgever.

Overall-statistieken Yunis Abdelhamid (seizoen 2019/2020):

Waar hij tot voor kort nog over een aflopend contract beschikte in het Stade Auguste-Delaune, kwamen speler en club onlangs contractverlenging overeen. Sindskort staat de inmiddels 32-jarige Yunis Abdelhamid tot uiterlijk medio 2022 in de boeken van de huidige nummer zeven van de Ligue 1. Die uitgangspositie verstevigen, ging woensdagavond via de linkspoot. Waar het competitietreffen met OGC Nice leek af te stevenen op duur puntverlies, was het de voormalige kracht van DFCO Dijon die soelaas bood (red. 77, 1-1 FT Ligue 1).- Ligue 1: 23 optredens, 3 doelpunten- Coupe de la Ligue: 4 optredens, zonder productiviteit- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit