Afrika Cup Futsal: #TeamMarokko bereikt finale én plaatst zich voor het WK (video)

Geen kind had het keurkorps van Hicham Deguig aan deze Angolese opponent, 4-0 werd het uiteindelijk in Laâyoune!

Overzicht, alle vier de doelpunten van #TeamMarokko tegen Angola (red. halve finale Afrika Cup Futsal 2020, 4-0 FT):

Photocredit: FRMF.ma

© Redactie 2020

Met tevens dat felbegeerde WK-ticket in de pocket kan #TeamMarokko zich richting zijn finaleplaats gaan begeven. In deze halve finale van de Afrika Cup Futsal 2020 trof men Angola, een ploeg die met 4-0 van de mat werd geveegd. De treffers werden achtereenvolgens verzorgd door Achraf Saoud (red. 1-0 en 3-0), Mohamed Jouad én Soufyan El Mesrar. De andere gegadigde die de eindfase wist te bereiken was Egypte, dezelfde opponent die men tijdens de editie van 2016 voor de kiezen kreeg (red. 3-2 ten gunste van #TeamMarokko, te Johannesburg).