Dodental vliegtuigcrash Istanbul loopt op

Het dodental als gevolg van de crash van het passagiersvliegtuig woensdag in Istanbul is opgelopen tot drie. Zeker 179 mensen raakten gewond, aldus de Turkse autoriteiten.

Vluchten hervat

Het toestel van Pegasus Airlines raakte na de landing op de luchthaven Sabiha Gokcen van de baan en brak in drie stukken. Hoogstwaarschijnlijk kwam de Boeing 737 in de problemen door de slechte weersomstandigheden. "Het vliegtuig kon niet op de landingsbaan blijven en slipte tot zo'n 50 à 60 meter buiten de baan", zei de gouverneur van Istanbul, Ali Yerlikaya. De gewonden zijn overgebracht naar achttien verschillende ziekenhuizen.Beelden in Turkse media tonen een gebroken romp van het vliegtuig. Het voorste deel van het toestel is geheel losgeraakt van de rest. Ook bij het staartstuk is een breuk te zien.De luchthaven schortte na het ongeluk alle vluchten op. Donderdagochtend worden de eerste vluchten hervat.In het ramptoestel zaten 177 passagiers en zes bemanningsleden.