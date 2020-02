Donald Trump overleeft afzettingsprocedure

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de afzettingsprocedure tegen hem overleefd.

Tegengewerkt

Herkozen

Er was in de Senaat geen meerderheid voor de twee aanklachten tegen hem die door het Huis van Afgevaardigden waren ingediend. Er was een tweederdemeerderheid nodig om hem uit zijn ambt te zetten. Daarmee kwam een einde aan het door de Democraten ingezette proces om de president af te zetten wegens misbruik van macht en het tegenwerken van het onderzoek.Bij de eerste stemming, over het misbruik van macht, stemde de Republikein Mitt Romney met alle Democraten mee tegen de president. Maar de aanklacht werd toch met een meerderheid van 52 tegen 48 weggestemd. Bij de de tweede aanklacht, over het tegenwerken van het onderzoek, stemden de Senaatsleden volgens de partijlijnen: 43 voor schuldig en 57 tegen.Op 24 september kondigde de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan dat er een afzettingsonderzoek werd gestart. De Democraten wilden onderzoeken of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik door het inhouden van militaire hulp aan Oekraïne. Hij zou hiermee de Oekraïense president Volodimir Zelenski zover hebben willen krijgen een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter.Het onderzoek werd tegengewerkt door Trump, die zijn naaste medewerkers verbood te getuigen. Ook viel hij op Twitter openlijk getuigen aan.Het Huis, dat wordt gedomineerd door Democraten, kwam in december tot de conclusie dat Trump zijn macht heeft misbruikt. Er werd ook een tweede aanklacht tegen Trump opgesteld wegens het tegenwerken van het onderzoek.Op 18 december stemde de Democratische meerderheid in het Huis in met de aanklachten. Op 15 januari brachten de aanklagers uit het Huis de aanklachten naar de Senaat. Twintig dagen en zeventien zittingen later brachten de honderd Senatoren woensdag met hun stemming het afzettingsproces tot een einde.Trump wordt de eerste president die na een impeachmentproces herkozen kan worden. De presidentsverkiezingen zijn op 3 november dit jaar.