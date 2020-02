88% Marokkanen tegen legaliseren buitenhuwelijkse seks

Dat blijkt uit onderzoek van de Franse krant L'Economiste en onderzoeksgroep Sunergia

Van de 1.000 respondenten zegt 79% om persoonlijke redenen tegen buitenhuwelijkse seks te zijn. Slechts 9% deed dat om religieuze overwegingen. De verschillen per regio waren niet significant groot. Onder stedelijke respondenten is 78% tegen, tegenover 80% in buitenstedelijke gebieden.





De leeftijd van respondenten lijkt ook geen rol te spelen. In de leeftijden 18 tot 24 jaar is slechts 20% voor het wijzigen van het Marokkaanse strafrecht inzake voorhuwelijkse seks. Voor het onderzoek werden respondenten uit alle regio's van Marokko bevraagd, 51% van de respondenten waren vrouwen.





L’Economiste gebruikte de resultaten van het onderzoek om de sociale implicaties te benadrukken die kunnen worden veroorzaakt door seksuele relaties buiten het huwelijk. Volgens het artikel worden er dagelijks 600 tot 800 illegale abortussen uitgevoerd in Marokko. Jaarlijks worden ruim 50.000 kinderen buiten het huwelijk geboren. De kinderen worden vaak verlaten.





Strafrecht

Buitenhuwelijkse seks is strafbaar in Marokko op grond van artikel 490 van het Wetboek van Strafrecht. Overtreders kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van één tot twee jaar. De krant vermeldde ook dat in 2018 meer dan 3.000 Marokkanen zijn vervolgd wegens overspel (Artikelen 491 en 492 van het Wetboek van Strafrecht).

