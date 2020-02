Marokko organiseert Afrikaans Karatekampioenschap 2020

De Marokkaanse delegatie behaalde veel overwinningen op het Afrikaanse Karate Kampioenschap van 2019.

Meer dan 400 deelnemers uit 29 Afrikaanse landen zullen tussen 7 en 9 februari Tanger aandoen voor het Afrikaans Karate Kampioenschap 2020. Het evenement vindt plaats in de indoor sporthal in Ziaten in Tanger.





Op het Afrikaans Karate Kampioenschap 2019 in de Botswaanse hoofdstad Gaborone won het Marokkaanse team 15 medailles, waarvan 11 goud. Marokko blonk uit in meerdere categorieën, waarbij Adnane Hakimi en Sanae Agelmam goud wonnen in hun kata-categorieën. In de individuele mannelijke Kumite-categorie wonnen Oussama Edari, Oussama Fahssi, Abdesslam Ameknassi en Yassine Sekouri allemaal goud in hun respectievelijke gewichtsklassen. Abdelilah Boujdi won een bronzen medaille in de categorie Kumite.





Ook Marokkaanse vrouwen domineerden de Kumite-wedstrijden. Aicha Sayah, Khawla Ouhammad en Sara Slassi wonnen gouden medailles, Btissam Sadini won brons.

