Israël vroeg Trump Amerikaans consulaat te open in Laayoune

Polisario

Het is niet de eerste keer dat Netanyahu de Marokkaanse soevereiniteit onder de aandacht van Trump probeert te brengen, meldde Channel 13. Voormalig beveiligingsadviseur van het Witte Huis, John Bolton, was echter een fervent voorstander van de afscheidingsbeweging Polisario en verzette zich naar verluidt hevig tegen het voorstel van Netanyahu. Na Bolton's recente ontslag, middels een eenvoudige tweet van Trump, besloot Netanyahu het punt weer op de agenda te zetten. Zonder zichtbare steun van Washington, aldus Channel 13.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in het zuiden van het land , te midden van toenemende protesten van Polisario separatisten. Polisario voorman Ibrahim Ghali diende recent een verzoek in bij Moussa Faki, commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie, om Ivoorkust, Gambia en Gabon te verzoeken hun recent geopende consulaten in het zuiden van Marokko te sluiten.