Kamer ondervraagt moskeeën As-Soennah en alFitrah

Bestuurders van de moskeeën As-Soennah in Den Haag en alFitrah in Utrecht worden ondervraagd door de Tweede Kamer.





Volgens de moskee zouden de aanjagers van de parlementaire ondervraging alléén moslims in het vizier hebben. "De te onderzoeken subjecten, waaronder stichting as-Soennah, zijn allemaal islamitisch, terwijl buitenlandse financiering van religieuze instellingen over het hele spectrum plaatsvindt. Evangelistische christenen, rooms-katholieken en joden hebben allemaal hun internationale financiële relaties. Zo heeft de paus niet alleen financiële invloed op de Rooms-Katholieke Kerk in dit land, maar ook op de dagelijkse praktijk door bisschoppen en kardinalen te benoemen. Een duidelijker voorbeeld van ongewenste buitenlandse beïnvloeding is er niet.", aldus het moskeebestuur.

Verhoren

Ook integratiedeskundige en voormalig Kamerlid Keklik Yücel en vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) Saïd Bouharrou zijn opgeroepen. De verhoren duren tot en met 20 februari. Ook integratiedeskundige en voormalig Kamerlid Keklik Yücel en vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) Saïd Bouharrou zijn opgeroepen. De verhoren duren tot en met 20 februari.

De ondervragingen naar geldstromen vanuit het buitenland beginnen maandag 10 februari. Er wordt afgetrapt met een verhoor van Dick Schoof, hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Ook onder anderen ex-burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wordt gehoord.Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt de financiering van moskeeën in Nederland. Ze wil erachter komen of er geldstromen uit het buitenland vloeien die leiden tot "ongewenste beïnvloeding". De alFitrah-moskee weigerde aanvankelijk inzage in de financiën, maar de rechtbank dwong de stichting mee te werken.Moskeebesturen zien de krampachtige zoektocht naar Buitenlandse geldstromen bij Nederlandse moskeeën als een hetze tegen de islam. "De hele opzet van de parlementaire ondervraging is doordrenkt met vooringenomenheid en is een aanfluiting voor de Tweede Kamer.", stond begin januari in een persverklaring van de As-Soennah moskee