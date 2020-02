Mawazine kondigt data Festival 2020 aan

De 19e editie van het jaarlijkse festival vindt plaats van 19 tot en met 27 juni.

Dat heeft de organisatie van het festival woensdag bekend gemaakt. Het grootste festival van Afrika en de Arabische wereld deed de aankondiging op Facebook.









De organisatie is in gesprek met Saad Lamjarred en de Egyptische Mohamed Ramadan om het festival nieuw leven in te blazen, melden bronnen aan nieuwsdienst Alyaoum24.





De laatste editie van het Festival in 2019 overtrof alle verwachtingen en trok meer dan 2,75 miljoen bezoekers. Volgens Statista is het festival daarmee het meest bezochte muziekevenement ter wereld.

