VIDEOGOAL: Hamdallah blijft doelpuntengemiddelde opkrikken bij Al-Nassr (video)

De inmiddels 29-jarige topschutter stond donderdagmiddag aan de basis van het broodnodige punt wat Al-Nassr verzilverde tegen Al-Fateh.

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Met een dienstverband wat nog tot medio 2022 doorloopt én een ongekend doelpuntengemiddelde, knalde Abderazzak Hamdallah er ook op toen men de nummer voorlaatst van de Saudi Professional League trof. In navolging op de onthutsende reeks waar de voormalig A-international eerder aan begon, nam hij de openingstreffer voor zijn rekening (red. '62, 1-1 FT Saudi Professional League).Waar hij tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards geclassificeerd werd tot 'Best Arab Player of the Year', overleefden de speler in kwestie én Al-Nassr de transferperikelen. Buiten wat niet bevestigde berichtgeving over een op handen zijnde vertrek naar Aston Villa, bleef het oorverdovend stil rondom de voormalig kracht van OCS Safi.- Saudi Professional League: 15 optredens, 13 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 3 optredens, 5 doelpunten én 2 assists- Saudi Super Cup: 1 optreden, 1 doelpunt