Afrika Cup 2021: #TeamMarokko hervat kwalificatiereeks in Casablanca

Na de mindere opkomst in respectievelijk Rabat én Marrakech kiest de Marokkaanse voetbalbond FRMF weer voor Casablanca als plaats van handeling.

De eerstvolgende keer dat het nog te vormen collectief van bondscoach Vahid Halilhodžić verder mag plaveien aan de weg die leidt naar de eerstvolgende Afrika Cup staat op de 27e van volgende kalendermaand, zo deelde de bond donderdagmiddag mee via de officiële kanalen. Met vier punten 'in de pocket' krijgt de huidige nummer 43 van de FIFA Ranking Centraal-Afrika op bezoek, in het Stade Mohammed V.



Eerder hield het vlaggenschipelftal van de bond een enkel punt over aan de 'clash' met Mauritanië (red. 0-0 FT, Stade Moulay Abdellah te Rabat). Het eerstvolgende treffen in kwalificatiegroep E was tegen Burundi, toen #TeamMarokko aan scoren kwam en de voormalig Afrika Cup-ganger in eigen huis met 0-3 aan de kant werd gezet.



Wedstrijdgegevens #TeamMarokko - Centraal-Afrika (kwalificatiereeks Afrika Cup 2021):

datum: 27/03/2019

tijd: 20:00 (Nederlandse én Marokkaanse tijd)

stadion: Stade Mohammed V, te Casablanca

zender(s): enkel beIN Sports, Al Aoula en Arryadia zenden ALLEEN in Marokko uit



Stand in Groep E:

1. Marokko: 3:0 doelsaldo, 4 punten uit 2 wedstrijden

2. Mauritanië: 2:0 doelsaldo, 4 punten uit 2 wedstrijden

3. Centraal-Afrika: 2:2 doelsaldo, 3 punten uit 2 wedstrijden

4. Burundi: 0:5 doelsaldo, 0 punten uit 2 wedstrijden



Photocredit: Infomédiaire.ma

© Redactie 2020