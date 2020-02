'FRMF én Laâyoune eens over bouw peperduur voetbalcomplex'

In navolging van het voornemen om de algehele voetbalinfrastructuur van het land op te schroeven, kan óók Laâyoune uitkijken naar een gloednieuw complex.

Verdere specificaties van dit op handen zijnde plan:

Anders dan tegen het einde van vorig kalenderjaar werd aangekondigd door het Marokkaanse persbureau, zou ook het zuidelijk gelegen Laâyoune in de prijzen gaan vallen. Waar er voor respectievelijk Ifrane, Ksar Lekbir, Beni Mellal, Agadir én Saïdia hetzelfde wordt gepoogd, is de gemeenteraad van Laâyoune onlangs met de Marokkaanse voetbalbond FRMF overeengekomen een dergelijk complex op poten te zetten. Volgens hetzelfde principe van het onlangs gerenoveerde Complexe Mohammed VI de Football in Salé, krijgt men ook daar het nieuwste van het nieuwste. Het totale kostenplaatje wordt nu geschat op liefst 100 miljoen dirham, aldus het Marokkaanse- kostenraming: 100 miljoen dirham- viersterrenhotel- binnenzwembad- restaurant- mini-kliniek- uitgebreide fitness- en indoorruimte