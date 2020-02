Roberts belegt persconferentie voor presentatie FRMF-trainersgilde

Na de sollicitatieprocedure met succes te hebben afgesloten maakt de Welshman zeer binnenkort zijn lijstje kenbaar aan pers én publiek.





Invulling trainersposten vertegenwoordigende elftallen Marokkaanse voetbalbond FRMF (onder voorbehoud):

Jong Marokko: Bernard Simondi (hoofdcoach) Zakaria Abboub (assistent)

Marokko U20: João Aroso (hoofdcoach) Jamal Allioui (assistent)

Marokko U17: Sergio Piernas (hoofdcoach)

Marokko U15: Rachid Roqi (hoofdcoach)



Photocredit: LeMatin.ma





© Redactie 2020

Niet zo heel lang geleden aangesteld als opvolger van Nacer Larguet, gaat Osian Roberts met ingang van komende week zijn technische directie operationeel maken. Als eindverantwoordelijke van het technische beleid van de Marokkaanse voetbalbond FRMF, had de voormalig beleidsbepaler bij de voetbalbond van Wales de afgelopen periode de tijd om te zien hoe de hazen lopen in het Marokkaanse voetballandschap. Wat daarop volgde was het uitzetten van een legio aan vacatures om de vrijgekomen functies voor onder andere bondscoaches voor de verschillende vertegenwoordigende jeugdelftallen in te vullen.Dat gedeelte van die langetermijnvisie lijkt volbracht, zo deelde de bond woensdag via de officiële kanalen mede. Maandag zal Roberts middels een te beleggen persconferentie zijn trainersgilde presenteren, van de U15-lichting tot aan de beloften.In eerdere gedeelde, nog niet bevestigde, berichtgeving werd dat lijstje al ingevuld. De laatste die werd toegevoegd aan de loonlijst van de bond is Sergio Piernas, de man die voorheen bij onder andere de Saoedische bond én Atlético Madrid werkzaam was.