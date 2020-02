Moskou: Israël heeft passagiersvliegtuig in gevaar gebracht

Israël heeft bij aanvallen op Syrië volgens het Russische ministerie van Defensie een passagiersvliegtuig met 172 mensen aan boord in groot gevaar gebracht.

Israëlische vliegtuigen en artillerie voerden aanvallen uit op plaatsen bij Damascus waar een naar verluidt Syrische Airbus A320 van Cham Wings Airlines uit Teheran net aan de landing was begonnen. Volgens de Russische verklaring gebruikten de Israëli's het civiele toestel als een schild tegen de Syrische luchtafweer. Het was volgens Moskou aan de snelle reactie van de verkeersleiding in Damascus te danken dat het toestel Syrische luchtafweerraketten kon ontwijken en naar een militair vliegveld bij de Syrische havenstad Latakia kon uitwijken. Die luchtmachtbasis, Khmeimin, wordt gerund door de Russische strijdkrachten.Damascus meldde dat Israëlische straaljagers acht raketten hebben afgevuurd op buitenwijken van Damascus.