Thaise minister valt uit naar westerse toeristen zonder mondkapje

De Thaise minister van Volksgezondheid heeft vrijdag uitgehaald naar westerse toeristen die geen mondkapje dragen.

Hij stelde voor om ze het land uit te zetten omdat ze anderen in gevaar brengen tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De minister verloor zijn geduld toen hij op een druk treinstation in de hoofdstad Bangkok mondkapjes aan het uitdelen was. Hij merkte dat de "farang"-toeristen, een veelgebruikt Thais woord om westerlingen op een afwijzende manier aan te duiden, de kapjes niet wilden en zich gedroegen alsof ze zich niet druk maakten om het gezondheidsgevaar van het coronavirus. "We zouden dit soort mensen uit Thailand moeten schoppen", riep hij tegen verslaggevers op het station.Later plaatste hij op Facebook een verontschuldiging voor zijn heftige reactie op het gedrag van de "buitenlanders uit Europa".Nadat het besmettelijke nieuwe coronavirus vorige maand was opgedoken in de Chinese metropool Wuhan is een discussie ontstaan over de effectiviteit van de mondkapjes. Het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Thailand tweette een paar dagen geleden nog dat maskers niet nodig zijn voor mensen zonder corona-symptomen.