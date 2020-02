Regeringspartijen: ga met Koerden praten over Syrië-gangers

Het kabinet moet met de Koerden gaan praten over het ter plaatse berechten van Nederlandse Syriëgangers, vinden regeringspartijen VVD, CDA en D66.

Dat Nederland officieel alleen betrekkingen onderhoudt met landen en niet met groepen als de Koerden, moet zulk overleg niet in de weg blijven staan. De Koerden willen niet alleen gevangen Syrische jihadisten berechten, maar ook buitenlandse strijders die zich hebben aangesloten bij Daesh in Syrië, zo lieten ze donderdag weten. Dat zou ook kunnen gelden voor de enkele tientallen Nederlandse uitreizigers die door de Koerden gevangen zijn genomen.Het kabinet houdt tot dusver vol dat het niet met de Koerden kan overleggen. Daar nemen de regeringspartijen geen genoegen mee. D66'er Sjoerd Sjoerdsma heeft "dit altijd een gekunsteld argument gevonden", omdat Nederland wel degelijk met de Koerden sprak als het zo uitkwam. "De juridische problemen zijn er om opgelost te worden", zegt Dilan Yesilgöz van de VVD. Ook hun CDA-collega Martijn van Helvert vindt dat "een buitengewone situatie nu eenmaal om buitengewone stappen" vraagt.De drie partijen willen ook weten of Nederland de Koerden met raad en daad en (financiële) hulp kan bijstaan om de berechting van Nederlanders die zich hebben aangesloten bij Daesh in Syrië mogelijk te maken.