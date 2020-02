Idrissi ontkracht gerucht: 'Snap niet wie dat de wereld in heeft geholpen'

Met de bijna topscorersstatus achter zijn naam in dit nog lopende seizoen, wil Oussama Idrissi tegenover De Telegraaf wat rechtzetten.

De Telegraaf

'Dat gerucht is aan mij blijven kleven'

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 21 optredens, 12 doelpunten én 3 assists

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists

- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists

- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit



Photocredit: ANP

© Redactie 2020

In aanloop naar het treffen met Feyenoord van zondagmiddag heeft de A-international nog het één en het ander toe te lichten over de formatie waar hij liefst vier jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding. Waar zijn persoon in de media veelal in verband wordt gebracht met het weg te zijn gestuurd van Varkenoord (red. daar waar de jeugdopleiding zetelt), hangt de speler in kwestie er een hele andere lezing aan. Er is en was niets slechts aan zijn dienstverband aldaar, aldus Idrissi tegenoverDat de vleugelspits in de zomer van 2015 uitweek naar het Hitachi Capital Mobility Stadion was niets meer dan een sportief genomen beslissing. Waar de toenmalige technisch directeur Martin van Geel geen potentieel zag in de nu 23-jarige Idrissi, spreekt de geïnterviewde met geen kwaad voor over zijn voormalige werkgever: ,,Ik vind het ook negatief naar Feyenoord toe. Ik heb mogen trainen en voetballen in een supergoede jeugdopleiding, heb er een mooie tijd meegemaakt.''Over de geruchten die elke keer opduiken, dat zijn vertrek daar het gevolg zou zijn van zijn handelen, zegt de voormalig contractspeler van FC Groningen: ,,Dat gerucht is aan mij blijven kleven. Ik snap nog steeds niet wie dat de wereld heeft in geholpen.'' Het was het uitblijven van een voor hem voldoende financiële constructie, die zijn vertrek kracht bij zette: ,,Ik had niet het gevoel dat ik mij op die manier verder kon ontwikkelen. Daarop besloot ik naar FC Groningen te gaan. Dacht: dan moet ik maar op een andere manier de Eredivisie halen.''Onder contract staan in het AFAS Stadion doet de man in worden bij AZ Alkmaar nog tot medio 2022. In de afgelopen transferwindow was het onder andere AS Roma wat zijn oog liet vallen op de beweeglijke rechtsbuiten.