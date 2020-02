Ligue 1: Alioui bestbetaalde Marokkaanse speler in de Franse competitie

De Franse sportkrant L'Equipe onthulde vandaag de lijst van bestbetaalde spelers in de Ligue 1.

Top-3 bestbetaalde spelers in de Ligue 1

Salarissen van enkele Marokkaanse spelers

De top-3 bestaat uit drie spelers van Paris Saint-Germain, Neymar da Silva, Kylian Mbappé´en Thiago Silva.Wat betreft de Marokkaanse spelers is het Rachid Alioui die de bestbetaalde Marokkaanse speler is die in de lijst is opgenomen en behoort hij tevens tot de grootverdieners bij zijn club SCO Angers.1-Neymar da Silva (3.06 miljoen euro p/maand) - PSG2- Kylian Mbapé (1.91 miljoen euro p/maand) - PSG3- Thiago Silva (1.50 miljoen euro p/maand) - PSG1- Rachid Alioui (70.000 euro p/maand) - SCO Angers2- Mounir Chouiar (50.000 euro p/maand) - Dijon FCO3- Hamza Mendyl (40.000 euro p/maand) - Dijon FCO4- Yassine Benrahou (35.000 euro p/maand) - Olympique Nîmes4- Fouad Chafik en Nayef Aguerd (beiden 30.000 euro p/maand) - Dijon FCO