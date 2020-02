Rutte: Baudet moet 'baggertweet' royaler terugnemen

FVD-voorman Thierry Baudet moet de tweet waarin hij ten onrechte "Marokkanen" beschuldigde van wangedrag in de trein royaler rechtzetten, vindt premier Mark Rutte.

© ANP 2020

"En niet zo half als je nu doet. Vind ik niet zo sterk. Als je bagger in je tweets zet - en dat heeft ie gedaan - dan moet je het rechtzetten en excuses maken en zeggen: joh, ik zat fout", oordeelt de premier.Baudet wekte afgelopen weekend veel verontwaardiging met een tweet waarin hij klaagde over "Marokkanen" die twee vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen in de trein . Het bleek naderhand om NS-medewerkers te gaan die kaartjes controleerden. Maandag kwam de FVD-leider van zijn tweet terug en noemde die " te snel en te stevig ". Maar excuses bleven uit.