Aangehouden man Colombia is inderdaad Saïd R.

De man die vrijdag werd aangehouden bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellín is inderdaad Saïd R.

Dat is uit nadere identificatie gebleken, meldt de Nederlandse politie. De 47-jarige R. wordt gezien als de rechterhand van onderwereldkopstuk Ridouan Taghi. R. is in Medellín opgepakt in een woning waar alleen hij aanwezig was. De aanhouding vond plaats door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en de FBI in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Colombiaanse media is hij onder strenge veiligheidsmaatregelen overgebracht naar de hoofdstad Bogotá.Door het Landelijk Parket van het OM wordt aan Colombia om de uitlevering van Saïd R. gevraagd. Die procedure zal volgens de politie "naar verwachting enige tijd in beslag nemen".Taghi, die volgens zijn advocaat nadrukkelijk met achternaam genoemd wil worden, werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai . Saïd R. is hoofdverdachte in het Marengo-proces. De twee mannen worden ervan verdacht achter meerdere liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Net als Ridouan Taghi stond Saïd R. op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor informatie die tot hun aanhouding zou leiden, werd vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.