'Benhalib in Qatar onder het mes'

Mahmoud Benhalib die vorige maand tegen RS Berkane een zware blessure opliep is afgereisd naar Qatar waar hij geopereerd wordt.

Net als Abdelilah Hafidi die vorig jaar een zware blessure opliep in de Supercup finale tegen Esperance Tunis en in Qatar werd geopereerd en daarna een lange revalidatieperiode in hetzelfde land volgde, bewandelt de 23-jarige Mahmoud Benhalib hoogstwaarschijnlijk hetzelfde pad.De datum voor de operatie is nog niet aangekondigd door Raja Casablanca, maar concludeerde de Belgische dokter Pieter D'Hooge wel dat het om een soortgelijk blessure als die van Abdelilah Hafidi gaat en dat de aanvaller ook onder het mes moet. Mahmoud Benhalib liep de blessure op 19 januari van dit jaar in de competitiewedstrijd tegen RS Berkane op, na hard inkomen van Larbi Naji die de aanvaller hard op zijn knie raakte en met tranen en pijn het veld moest verlaten.Na de operatie zal de aanvaller in Qatar minimaal vier maanden aan zijn herstel moeten werken, voordat hij weer op het veld kan terugkeren.