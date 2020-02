Transfer Talks: Vitória Guimarães neemt Abouchabaka over van RB Leipzig

Als jeugdinternational van Duitsland U19 mag de aanvallend ingestelde middenvelder zich gaan opmaken voor een eerste avontuur buiten de grenzen.

Overall-statistieken Elias Abouchabaka (seizoen 2019/2020):

Deels opgeleid bij respectievelijk Hertha BSC én RB Leipzig, nam Vitória Guimarães de nog maar 19-jarige Elias Abouchabaka onlangs over van laatstgenoemde formatie. Waar hij zich bij de huidige nummer twee van de Bundesliga moest schikken in een rol bij de beloften, kan hij nu uitkijken naar directe aansluiting bij het eerste van zijn nieuwe werkgever. Zich momenteel positionerend als zevende in de Liga NOS, heeft de ploeg van eindverantwoordelijke Ivo Vieira zich tot medio 2021 versterkt met de linkspoot.Behalve voor de U19-lichting kwam Abouchabaka ook nog aan bod bij respectievelijk de U16 tot aan de U18 van de vertegenwoordigende jeugdploegen van de Duitse voetbalbond DFB.- Regionalliga Bayern: 13 optredens, 3 doelpunten én 3 assists- 1. Bundesliga: 2 oproepen, zonder selectiebeurten- 2. Bundesliga: 5 selectiebeurten, zonder speelminuten