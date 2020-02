Rutte vindt samenwerken met FVD prima ondanks Marokkanen-tweet'

De tweet waarin FVD-leider Thierry Baudet "Marokkanen" ten onrechte betichtte van wangedrag in de trein is geen reden om niet meer met Forum voor Democratie samen te werken, vindt premier Mark Rutte.

© ANP 2020

Hij gaat niet mee met onder andere coalitiepartner D66, die stelt dat de VVD haar "principes overboord" zet nu zij in Brabant met FVD in zee wil gaan. "Wij sluiten eigenlijk nooit partijen uit", zegt Rutte. Dat de Brabantse afdeling van zijn partij gaat proberen met Forum voor Democratie en het CDA een college te vormen in die provincie, vindt hij "prima". De VVD-voorman heeft daartegen geen principiële bezwaren, zoals hij wel had tegen samenwerking met de PVV in een kabinet. Dat laatste blijft volgens Rutte een uitzondering, want het uitsluiten van partijen "vind ik een zwaar middel".Onder meer coalitiegenoot D66 en oppositiepartij GroenLinks maken zich boos over de glorende samenwerking van VVD en CDA met FVD. D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil niet optrekken met een partij "die racistisch is en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet". Jetten verklaarde dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen niet gaat onderhandelen met Forum voor Democratie als Thierry Baudet daar nog leider is.VVD en CDA reiken FVD de hand "juist in de week waarin FVD-leider Thierry Baudet honderdduizenden landgenoten, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, wegzet", zegt Jetten. "Brabant verdient beter. Nederland verdient beter."