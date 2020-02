CHAN 2020: Ammouta zet voorbereiding door, met 27-koppige selectie

Drie dagen lang zal de inmiddels 50-jarige, in het gloednieuwe trainingscomplex in Salé, in de weer zijn met #LokaalMarokko.

In navolging op de eerdere, ietwat korte trainingskampen die belegd werden gaat men vanaf maandag tot en met aankomende donderdag verder met de voorbereiding op de naderende CHAN 2020. Het eindtoernooi (red. variant van de Afrika Cup, met enkel spelers uit de lokale competities) wat aanvankelijk deze kalendermaand van de grond moest komen, wordt eind april afgewerkt.Ter voorbereiding hierop deed Ammouta zoals gezegd beroep op liefst 27 namen. Hofleverancier in deze selectie is Botola Pro-gegadigde Wydad Casablanca, dat moet liefst vijf krachten afstaan aan de eindverantwoordelijke van het tweede elftal van de Marokkaanse voetbalbond FRMF.1. Mohamed Amsif (FUS Rabat)2. Hicham El Mejhed (IRT Tanger)3. Zouheir Laaroubi (RS Berkane)4. Abdellah Khafifi (MCO Oujda)5. Omar Nemsaoui (RS Berkane)6. Ismail Mokadem (RS Berkane)7. Anass Bach (FUS Rabat)8. Soufiane Bouftini (HUSA Agadir)9. Karim Baadi (HUSA Agadir)10. Mohammed Nahiri (Wydad Casablanca)11. Imad Aatfallah (CR Khemis Zemamra)12. Mehdi Karnass (DHJ Jadida)13. Chouaib El Maftoul (DHJ Jadida)14. Zakaria Fati (Youssoufia Berrechid)15. Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)16. Walid El Karti (Wydad Casablanca)17. Saad Lamti (CR Khemis Zemamra)18. Larbi Naji (RS Berkane)19. Adam Ennaffati (MCO Oujda)20. Zakaria Hadraf (RS Berkane)21. Badie Aouk (Wydad Casablanca)22. Reda Jaadi (FUS Rabat)23. Reda Hajhouj (OCK Khouribga)24. Youssef El Fahli (HUSA Agadir)25. Ismail El Haddad (Wydad Casablanca)26. Karim El Berkaoui (HUSA Agadir)27. Ismail Khafi (MCO Oujda)Anders dan is aangekondigd, wordt nu via de officiële kanalen van de bond mede gedeeld dat dit trainingskamp tot nader orde wordt uitgesteld. In het midden wordt gelaten per wanneer dit te beleggen trainingskamp wél van de grond gaat komen.