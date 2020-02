VIDEOASSIST: Hakimi levert maatwerk, brengt Guerreiro keurig in stelling (video)

De actie die eraan vooraf gaat is misschien nog wel mooier dan het laatste 'pass-je' zelf.

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

Het is niet de eerste keer en zal zeer zeker ook niet de laatste keer zijn dat de Marokkaans A-international zich op zo'n wijze dienstbaar maakte voor de formatie die hem nu al anderhalf seizoen in bruikleen heeft overgenomen van 'de Koninklijke'. Op bezoek bij competitiegenoot Bayer Leverkusen liet Achraf Hakimi zich gelden door het basisingredient van de 2-3 (red. '65, 4-3 FT Bundesliga) van ploeggenoot Raphael Guerreiro te verzorgen.Onder contract staan bij de club die maandelijks zijn salaris overmaakt, doet de rechtsback nog tot uiterlijk medio 2022. Nog altijd wordt in het midden gelaten waar zijn nabije toekomst ligt, meteen nadat de uitleenbeurt in het Signal Iduna Park afloopt deze zomer.- 1. Bundesliga: 21 optredens, 2 doelpunten én 7 assists- UEFA Champions League: 6 optredens, 4 doelpunten- DFB Pokal: 3 optredens, zonder productiviteit- DFB Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit