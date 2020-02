Geruchtenmolen: 'Al-Sailiya bood Carcela-González verdriedubbeld salaris'

En tóch zwichtte de Marokkaans A-international niet onder deze, normaal gesproken niet te weigering handreiking vanuit de Qatar Stars League.

La Dernière Heure

Overall-statistieken Mehdi Carcela-González (seizoen 2019/2020):

Photocredit: LaLibre.be

© Redactie 2020

Uitgaande van waar het Belgischeonlangs mee kwam, lijkt Mehdi Carcela-González een wel héél lucratieve aanbieding te hebben afgeslagen. Waar diens voormalig collega-international én ploeggenoot Mbark Boussoufa (red. ten tijde van dienstverband bij Anzhi, 2013/2014 én 2014/2015) onder contract staat bij Al-Sailiya SC, lonkte er ook voor de contractspeler van Standard Luik een dienstverband bij die nog altijd kapitaalkrachtige formatie.De huidige nummer zeven van die voetbalafdeling zou overigens niet de enige gegadigde zijn geweest om de Carcela-González deze winterse transferperiode nog in te lijven. Bij de formatie waar Michel Preud'homme de scepter zwaait staat de nu 30-jarige middenvelder overigens nog tot medio 2021 onder contract. Onduidelijk is met welk bod de club in kwestie op de proppen kwam bij 'Les Rouches'.Wel komt het eerdergenoemde medium met de melding dat die op handen zijnde overgang hem zeer zeker geen windeieren zou leggen. Een verdriedubbeling van zijn jaarinkomsten zou tot de mogelijkheden behoren die Al-Sailiya hem aanbood.- Jupiler Pro League: 21 optredens, 3 doelpunten én 6 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, zonder productiviteit- Beker van België: 2 optredens, zonder productiviteit