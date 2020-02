'Iajour herstelt goed, hervat binnen enkele dagen groepstraining'

Mouhcine Iajour is weer op zijn weg terug bij RS Berkane, nadat hij twee weken geleden een spierblessure opliep.

© Redactie 2020

Gisteren kondigde de club aan dat de aanvaller weer aan zijn herstel werkt middels individuele trainingen.De staat van zijn gezondheid wordt op de voet gevolgd door de medische staf en verwacht wordt dat hij binnen enkele dagen aansluit bij de groepstrainingen. Mouhcine Iajour raakte in de wedstrijd tegen FC Esae (groepswedstrijd CAF Confederations Cup) al in de 13e minuut geblesseerd en zijn herstel voorloopt voorspoedig.RS Berkane doet als achtervolger van Wydad volop mee in de titelstrijd in de Botola Pro en speelt begin maart de heenwedstrijd in de kwartfinale van CAF Confederations Cup tegen het Egyptische Al-Masry en zal de 34-jarige aanvaller hoogstwaarschijnlijk inzetbaar zijn.