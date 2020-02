Neghiz: 'Wij zullen de wedstrijd zonder druk spelen'

De trainer van MC Alger sprak gisteren in de persconferentie over de wedstrijd tegen Raja Casablanca in de Mohammed VI Cup.

Raja speelt de return in de kwartfinale in Casablanca, nadat het in de heenwedstrijd met 2-1 wist te winnen in Algerije. De Algerijnse ex-trainer van IR Tanger reageerde op de pers wat betreft de druk en de tegenstander die het zal treffen in een kolkende Stade Mohammed V.''Wij spelen de wedstrijd van morgen zonder druk, en zullen alles doen voor de supporters die ons morgen in de tribunes zullen aanmoedigen. Mouhcine Metouali is een speler die een grote impact heeft op de club, en zullen rekening met hem moeten houden. Wij kampen ook met een groot gemis, Abdelmoumene Djabou is er niet bij, maar wij zullen het zo goed mogelijk proberen op te vangen.''