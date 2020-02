Amallah: 'Teambelang staat voorop, m'n statistieken volgen vanzelf'

Met een prima productiviteitsmoyenne blijft de Marokkaans A-international de nuance zoeken als onmisbare spil van Michel Preud'homme's Standard Luik.

'Daar ligt m'n focus niet'

Overall-statistieken Selim Amallah (seizoen 2019/2020):

Bezig aan een keurig seizoen op Belgische bodem, spreekt de nog maar 23-jarige Selim Amallah kort over hoe het hem tot nu toe afgaat in de Jupiler Pro League. Met een dienstverband wat hem nog tot uiterlijk medio 2023 bindt aan 'Les Rouches' is de rechtspoot maar wat blij met de ontwikkeling die hij doormaakt. In zowel de hoofdmoot van de UEFA Europa League als de eigen competitie liet het jeugdproduct van RSC Anderlecht zich gelden, al is dat volgens hem niet hetgeen het meest moet leiden.Waar hij in alle competities tot nu toe uitkomt op negen treffers en een drietal assists, is het bescheidenheid waarmee de speler in kwestie deze stijgende lijn omschrijft: ,,Daar ligt m'n focus niet. Spelen doe ik in de eerste plaats voor het elftal, door alles te geven op het veld. En als dat lukt, dan volgen m'n statistieken vanzelf.''Dat de voormalig contractspeler van Royal Excel Moeskroen het zo goed doet in de hoogste voetbalafdeling van Belgie, was ook de Marokkaanse voetbalbond FRMF niet onopgemerkt gebleven. Debuteren voor hun hoofdmacht deed Amallah in de reeds afgetrapte kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021, in een volgepakt Stade Moulay Abdellah tegen groepsgenoot Mauritanië (red. 0-0 FT). In dezelfde interlandperiode kwam hij ook nog eens in Burundi binnen de lijnen (red. 0-3 FT, kwalificatiereeks Afrika Cup 2021).- Jupiler Pro League: 20 optredens, 7 doelpunten én 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 5 optredens, 2 doelpunten- Beker van België: 2 optredens, zonder productiviteit