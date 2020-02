Mohammed VI Cup: Raja stoot door naar halve finale ondanks verlies tegen MC Alger (video)

Raja heeft vandaag de terugwedstrijd thuis met 0-1 verloren van het Algerijnse MC Alger.













Raja dat vorige maand uit met 1-2 wist te winnen, kreeg vandaag genoeg kansen en mogelijkheden om te scoren, maar schortte het voorin aan de afronding. Vlak voor rust leidde een te korte kopbal op doelman Anas Zniti na inmenging van de VAR tot een strafschop en werd deze verzilverd door Samy Frioui.In de tweede helft zette Raja de tegenstander net als in de eerste helft constant onder druk, maar wist men niet gelijkmaker te produceren.Vlak voor tijd viel Mouhcine Metouali ogenschijnlijk met een bovenbeenblessure nog uit en eindigde de wedstrijd in een nipte overwinning voor de Algerijnen die toch afscheid moeten nemen van dit toernooi.Raja treft in de halve finale het Egyptische Al Ismaily en moet het in een tweeluik zien af te rekenen met de Egyptische topclub van weleer om een plaats in de finale te veroveren.