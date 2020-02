VIDEOGOALS: MC Oujda wint thuis van HUSA Agadir en dringt top 3 binnen (video)

MC Oujda wist vandaag in extremis te winnen van HUSA Agadir en doet daarmee goede zaken.













De club uit het oosten van Marokko doet het dit seizoen verassend goed met aantrekkelijk en aanvallend voetbal en won vandaag van het matig presterende HUSA Agadir.Lang bleef het gelijk in de wedstrijd en was het pas in de 88e minuut Lamine Diakité die een voorzet vanaf de zijkant onhoudbaar binnen wist te koppen. Deze overwinning betekent dat MC Oujda op plek drie komt te staan achter Wydad en RS Berkane, maar heeft Raja Casablanca twee wedstrijden minder gespeeld.