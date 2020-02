Benatia: 'Hebben een gouden lichting met spelers als Harit, Ziyech én Hakimi' (video)

De man die nog niet zo heel lang geleden de handdoek in de ring gooide bij #TeamMarokko, voorspeelt veel moois voor dit A-elftal.

Sinds zijn debuut in 2008 steevast basiskracht in de hoofdmacht van de Marokkaanse voetbalbond FRMF, bekijkt Medhi Benatia het nu allemaal van een afstand. Als contractspeler van het kapitaalkrachtige Al-Duhail SC is de inmiddels 32-jarige centrumverdediger maar wat blij met waar het Marokkaanse voetballandschap nu beschikking over heeft en wat nog komen gaat. In gesprek met NAS Foot Bologue Officiel vertelt Benatia over de drie sterren die #TeamMarokko nu het meest kleuren.



Debuteren deed de speler in kwestie zoals gezegd in 2008 tegen Zambia, onder toenmalig bondscoach Roger Lemerre (red. 3-0 zege, vriendschappelijk in het Grand Stade de Marrakech). Sindsdien bouwde de voormalig speler van onder andere Udinese, AS Roma én Bayern München een respectabel aantal van liefst 66 caps op waarin hij tweemaal doel trof (red. tijdens de 4-0 FT Afrika Cup 2012-kwalificatiezege op Algerije én het beslissende WK-kwalificatie-affiche tegen Ivoorkust, 2-0 FT).



Overall-statistieken Medhi Benatia (seizoen 2019/2020):

- Qatar Stars League: 5 optredens, zonder productiviteit



