Het is niet de eerste keer dat Reilly zich kritisch uit over RAM. De ambassadeur wordt alom gecrediteerd voor het beïnvloeden van verandering die recentelijk door RAM worden doorgevoerd . Zijn scherpe kritiek op RAM, wiens vluchten hij regelmatig heeft gebruikt in zijn reizen tussen Casablanca en Londen, is de aandacht van de RAM-directie niet ontgaan.