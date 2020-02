Ophef na arrestatie schaars geklede toeriste Malediven (video)

Het incident speelde zich donderdagnamiddag af op Maafushi, een eiland in de Malediven, een populair vakantieoord in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India. Een Britse vrouw droeg een bikini in het openbaar.









Ze werd geboeid naar het politiebureau meegenomen wegens 'onfatsoenlijke blootstelling'. De vrouw schreeuwde dat ze aangerand werd door de agenten.









'Fout gehandeld'

Achteraf bood de politiecommissaris zijn verontschuldigingen aan voor het optreden van zijn agenten. "Mijn manschappen hebben dit niet goed aangepakt. Ik excuseer me daarvoor. We zetten alles op alles om onze politiedienst te professionaliseren", schreef hij op Twitter.









Kledingvoorschriften

Hoewel Maafushi een populair toeristenoord is, is het dragen van een bikini strikt verboden op lokale eilanden. Op specifieke vakantieoorden in de Malediven is het wel toegestaan.





De Britse overheid raadt burgers aan om de kledingvoorschriften op niet-vakantieoorden te respecteren.