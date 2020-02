Roberts over passeren Zaki, Taoussi en co.: 'Voor hen zijn andere rollen' (video)

De Welshman benadrukt dat dat drietal oud-gedienden al genoeg heeft betekend voor het Marokkaanse voetballandschap.

In de lange weg die Osian Roberts naar deze persconferentie moest bewandelen, was er uiteindelijk geen plek voor respectievelijk Badou Zaki, Fathi Jamal én Rachid Taoussi. Deze brokken ervaring waren volgens de nieuw aangestelde technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond FRMF geen optie, ook met het oog op de profielschetsen die hij had voor alle vrijgekomen functies binnen zijn nog in te richten technische directie.Maandagmiddag zat de man die voorheen ook dienst deed als beleidsbepaler én trainer bij de voetbalbond van Wales pers en publiek voor. Voor alle vertegenwoordigende jeugdelftallen die de bond in zijn portefeuille heeft kwam Roberts met nieuwe eindverantwoordelijken. De meest opvallende naam in dat rijtje was toch wel die van voormalig A-international Nourreddine Naybet, die mag zich met ingang van vandaag als performance-monitor tegen alle elftallen aan bemoeien. In deze rol zal hij zich met name gaan focussen op de ontwikkeling die de jeugdploegen gaan doormaken.