Indonesische vrouw vrijgesproken van godslastering na betreden moskee met hond (video)

Een rechtbank in Indonesië heeft een vrouw vrijgesproken van godslastering.

Suzethe Margareth was daarvoor aangeklaagd omdat ze het onreine dier had meegenomen in een moskee. Rechters in het district Cibinong bij de Indonesische hoofdstad Jakarta bepaalden woensdag dat ze niet kon worden veroordeeld vanwege haar psychische problemen. "Wat zij heeft gedaan, was onderdeel van haar geestesziekte", aldus rechtbankvoorzitter Indra Meinantha Vidi volgens persbureau AP.





Afgelopen zomer ontstond ophef nadat een video van de hond, rondlopend in de moskee, op sociale netwerken werd verspreid. Boze moskeegangers eisten daarop vervolging van Margareth.









Godslastering is in Indonesië een delict waarop een maximale celstraf van vijf jaar staat. Mensenrechtenactivisten dringen daarom al jaren aan op het schrappen van het verbod. Usman Hamid, Indonesië-directeur van Amnesty, noemde de zaak over de hond "ongelukkig en absurd".





© MAROKKO.NL 2020