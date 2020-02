Duizenden tekenen onlinepetitie tegen virusgrappen

Een onlinepetitie tegen racisme jegens Aziatische Nederlanders vanwege het nieuwe coronavirus is ruim 25. 000 keer getekend.

De initiatiefnemers zeggen dagelijks geconfronteerd te worden met "zogenaamde grapjes en uitlatingen die niet kunnen" en vragen daarom media en politici actie te ondernemen. De aanleiding om de petitie te starten was een liedje dat werd gedraaid door Radio 10, dat volgens de initiatiefnemers van de petitie "zeer discriminerend en inhumaan van aard is". "Genoeg is genoeg", is te lezen onder de petitie. "Ook wij zijn gewoon mensen. Het is nu tijd dat wij de discussie aangaan. Dit treft niet alleen iedereen die Chinees is, maar ook alle Nederlanders met een Aziatische achtergrond. Een ziekte, een virus, daar maak je geen grapjes over. Zouden we ook lachen als het lied over kanker zou gaan?" Radio 10 is inmiddels diep door het stof gegaan en heeft excuses gemaakt voor het lied, waarin onder andere 'voorkomen is beter dan Chinezen' werd gezongen.Bij Discriminatie.nl, de landelijke plek om discriminatie te melden, zijn maandag ruim drieduizend meldingen over het lied geteld. Enkele klagers hebben ook aangifte gedaan, aldus Frederique Jans, voorzitter Discriminatie.nl. "Het is nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of hier sprake is van discriminatoire groepsbelediging of het aanzetten tot discriminatie van of haat tegen Chinezen", stelt Jans.Het nieuwe coronavirus heeft aan ruim negenhonderd mensen het leven gekost. De meesten overleden in de Chinese provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak. In China zijn ruim 40.000 besmettingen gemeld.