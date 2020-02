Turkije vergeldt aanval: meer dan 100 Syrische doelen bestookt

Het conflict tussen Turkije en buurland Syrië is maandag verder geëscaleerd.

Het Turkse ministerie van Defensie meldt dat 115 doelen van het Syrische regime zijn bestookt, nadat eerder op de dag vijf Turkse militairen waren gedood bij een artilleriebeschieting in de Syrische grensprovincie Idlib. De Turkse strijdkrachten bemannen observatieposten in Idlib, dat grenst aan Turkije. De provincie geldt als het laatste grote bolwerk van voornamelijk jihadisten en groepjes rebellen die na negen jaar burgeroorlog tegen het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad strijden.Het Turkse ministerie zegt dat maandag bij de vergeldingsactie onder meer tanks en mortierposten zijn verwoest. Het kwam vorige week ook al tot een botsing tussen Turkse en Syrische troepen in Idlib. Toen vielen acht Turkse doden door een artilleriebeschieting, waarna Turkije terugsloeg door Syrische doelen te bestoken.Het ministerie zegt dat Turkije aanvallen op zijn troepen zal blijven vergelden. Ook zouden Turkse functionarissen een Russische delegatie duidelijk hebben gemaakt dat aanvallen op observatieposten in Syrië direct moeten stoppen. Rusland geldt als een cruciale bondgenoot van het Syrische regime.