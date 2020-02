Tighadouini duikt op bij De Graafschap: 'M'n conditie is op dit moment niet top'

Sinds zijn contract bij Málaga CF afgelopen zomer afliep moet de A-international het tot op heden nog stellen zonder club.

'Mijn doel is hier veel met de groep te trainen'

Waar het in eerste instantie een veelbelovende overstap leek, kwam Adnane Tighadouini van een koude kermis thuis. Bij de club die hem in de zomer van 2015 overnam van NAC Breda heeft de ooit zo snelle linksbuiten nooit kunnen overtreffen. Het was een dienstverband wat juist getekend werd door de vele verhuren die hij nu op zijn CV heeft staan. Waar hij in eerste instantie gestald werd bij Kayserispor, volgden daarna ook uitleenbeurten aan respectievelijk Vitesse, FC Twente én het Deens Esbjerg fB. Een tijdspanne van vijf jaar waar de speler zelf ook weinig tevreden over is, zo tekent hij op tegenover: ,,Mijn eerste jaar was goed, maar daarna ging het mis. Ik heb nooit meer een normale voorbereiding gehad. Dan loop je gewoon steeds achter de feiten aan. In die periode leg je altijd de basis.''Het geluk in het voetbal hervinden doet de vleugelspits zoals gezegd sindskort bij De Graafschap. Die formatie bood hem in navolging van Vitesse onderdak, daar mag hij tot nader orde aan zijn conditie gaan werken: ,,Ik wil voetballen. Mijn doel is hier veel met de groep te trainen, waardoor ik de kans krijg mijn conditie weer op te bouwen. Die is op dit moment niet top.''Of die handreiking ook het voorzichtige begin is van een dienstverband bij huidige nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, blijft onduidelijk.