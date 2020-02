Amerikaanse ambassadeur waarschuwt Israël voor vroegtijdig landjepik

Friedmans opmerkingen op Twitter waren een duidelijke nuancering van opmerkingen die hij eerder maakte

De Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman waarschuwde zondag de Israëlische autoriteiten tegen het vroegtijdig en eenzijdig annexeren van delen van de Westelijke Jordaanoever waar zich momenteel illegale nederzettingen bevinden.





Friedman benadrukte dat Israël eerst moet wachten totdat het voorbereidend werk van de gezamenlijke commissie van de Verenigde Staten en Israël is voltooid. "Elke unilaterale actie voordat het werk van de commissie is voltooid, brengt het plan en de mogelijkheid van de Verenigde Staten om de annexatie te erkennen in gevaar", zei Friendman op Twitter.









Friedmans opmerkingen op Twitter waren overduidelijk een nuancering van de eerder gemaakte verklaring: "Israël hoeft niet te wachten om de Joodse nederzettingen te annexeren."





Annexatieplan

De Amerikaanse president Donald Trump onthulde eind januari zijn zogenaamde ' Deal of the Century '. Het onevenwichtige vredesplan verwijst naar Jeruzalem als "de onverdeelde hoofdstad van Israël" en erkent de Israëlische soevereiniteit over grote delen van de Westelijke Jordaanoever.





De Israëlische premier Netanyahu zei zaterdag dat Israël is begonnen met het in kaart brengen van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever in overeenstemming met het zogenaamde vredesplan van Trump en dat het gebied alle Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei zal omvatten.

